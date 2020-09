Sporting entra a vencer na Supertaça

O Sporting confirmou o favoritismo diante do Leixões no primeiro jogo que disputou na Supertaça a seis, que decorre em Gondomar. Os leões, com um plantel muito renovado, venceram este sábado pela diferença máxima, com os parciais de 25-15, 25-13 e 25-21.





A equipa treinada pelo brasileiro Gersinho discute este domingo o primeiro lugar na Série B com a Fonte do Bastardo, sendo que na Série A será uma luta entre Benfica e Sporting de Espinho, que também medem forças este domingo.Passam às meias-finais (no próximo fim-de-semana), os dois primeiros classificados de cada série, cruzando entre si. Os vencedores defrontam-se depois na final de uma prova que este ano alterou o seu figurino.