Sporting fecha plantel com Hugo Vinha

Hugo Vinha foi esta segunda-feira oficializado como reforço do Sporting. O jovem distribuidor de 19 anos chega proveniente do CV Oeiras, onde fez toda a sua formação. É o último reforço para o plantel orientado por Gersinho.





"Não podia estar mais feliz por chegar aqui e iniciar a minha carreira como profissional no Sporting CP, que sempre foi um sonho meu. Iniciei a jogar voleibol aos 8 anos na escola com o meu irmão e desde aí que não parei mais", disse Hugo Vinha, ao site oficial dos leões."Sempre acompanhei Miguel Maia. Jogamos na mesma posição, por isso, vou tentar extrair o máximo daquilo que ele me disser porque isso será bom para mim e para o Sporting"."Estar aqui é uma oportunidade que só acontece uma vez na vida e eu quero aproveitá-la a 100 por cento", sublinhou Hugo Vinha.