Sporting ganha com sofrimento diante da Fonte do Bastardo no Pavilhão João Rocha

O Sporting continua na senda de vitórias no campeonato nacional, ao bater no Pavilhão João Rocha por 3-2 a Fonte do Bastardo, na nona jornada da Série dos Primeiros.





Os leões até começaram bem, muito bem mesmo, ao vencerem os dois primeiros parciais, por 25-16 e 25-22, mas depois a equipa dos Açores, que já tinha imposto ao Benfica a primeira derrota na prova, voltou a mostrar que é uma candidata ao título, ou pelo menos a estar no playoff final. Venceu os dois sets seguintes, por 26-24 e 25-22 e na negra, o Sporting acabou por fazer uma recuperação, para empatar a 12-12, para depois o parcial ser discutido ponto a ponto até aos...21-19 a favor dos leões.As duas equipas somam ambas 19 pontos, mas a Fonte do Bastardo tem um jogo a menos. Na frente, com 21 pontos, está o Benfica, que joga ainda esta tarde em Viana do Castelo.