O Sporting vai jogar os próximos dois encontros do campeonato na condição de anfitrião, mas... em casa dos adversários, por acordo entre as equipas, devido a questões logísticas no Pavilhão João Rocha. Hoje, os leões visitam então a Ac. Espinho, sendo que no sábado deslocam-se ao reduto do Sp. Caldas.Pese embora a Ac. Espinho estar em penúltimo lugar no campeonato, o treinador dos leões, Hugo Silva, lembra o quanto é difícil jogar na ‘capital da modalidade’.