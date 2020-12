Sporting joga na Ucrânia futuro europeu

A Confederação Europeia de Voleibol (CEV), de modo a reduzir as viagens e os riscos de transmissão do vírus, decidiu concentrar os oitavos-de-final e os quarto-de-final da Challenge Cup em três cidades, realizando-se as eliminatórias em apenas um jogo ao invés de dois.

O Sporting e o Benfica são as equipas portuguesas que estão nesta fase, sendo que os leões jogam já esta semana, enquanto as águias só o fazem na próxima, na Turquia.

Na cidade de Gorodok, na Ucrânia, o Sporting defronta hoje os checos do VK Lvi Praha nos oitavos-de-final e se vencer disputará amanhã, no mesmo local, o vencedor do outro jogo, que opõe a equipa dos anfitriões, Horodok, ao Saaremaa, da Estónia.

“Neste formato de ‘bolha’, jogamos os oitavos-de-final na terça-feira [hoje] e os quartos-de-final na quarta-feira [amanhã]. Se conseguirmos vencer por 0-3, poupamos mais um pouco a equipa para o jogo seguinte. Quanto mais rapidamente conseguirmos garantir a passagem, melhor”, frisou o técnico do Sporting, Gersinho, ao site do clube.

Na equipa checa está um ex-jogador dos leões, o australiano Luke Smith. “Temos de servir muito bem para sairmos com a vitória”, disse Gersinho. * a.p.m.