Sporting mais forte bate maiatos no João Rocha

O Sporting confirmou ontem o favoritismo e venceu (3-0, com os parciais de 25/17, 25/20 e 25/13) na receção ao Castelo da Maia, em jogo atrasado da 1ª jornada do campeonato. Um triunfo que fez com que os leões agarrassem a Fonte do Bastardo e o VC Viana no 2º lugar, em igualdade pontual, embora a turma minhota tenha um jogo a menos.

Em declarações ao site do clube de Alvalade, o técnico Gersinho disse ter gostado da sua equipa: “Esteve muito bem e alguns atletas começam a fazer a diferença no serviço. O Miguel Maia entrou bem no lugar de Bruno Alves, é bom vê-lo jogar.”

Já Eder Levi ressentiu-se de uma lesão no joelho e saiu por precaução. Bruno Alves também sentiu algo na coxa, depois de uma distensão muscular num treino há duas semanas.

“Deve-se ao cansaço e às viagens de avião, acabam por gerar este tipo de tensão. Espero que seja recuperável para ter todos à disposição para o jogo com o Leixões”, concluiu Gersinho.

No outro jogo (12ª ronda), os tigres foram ganhar (3-1) às Caldas da Rainha.