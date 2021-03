Sporting na final da Taça de Portugal feminina

A equipa feminina do Sporting apurou-se esta tarde para a final da Taça de Portugal, ao derrotar um adversário difícil e que é o detentor do troféu, a AJM/FC Porto.





Em Matosinhos e na presença de Pinto da Costa, que foi naturalmente apoiar a sua equipa, o Sporting começou bem o encontro, ao vencer os dois primeiros sets, por 28-26 e 25-19, depois a AJM/FC Porto reagiu com o 25-21 no terceiro parcial. Mas no quarto, as leoas voltaram a ser melhores, vencendo por 25-22 e colocando o resultado final em 3-1.O Sporting aguarda agora pelo desfecho da outra meia-final, entre o PV2014 e Leixões para conhecer o adversário da final deste domingo.