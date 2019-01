Sporting não facilita diante do Famalicense

O Sporting não facilitou ontem no reduto do primodivisionário Famalicense, vencendo por 3-0 (25-20, 25-23 e 25-19), em jogo antecipado da 19ª jornada do campeonato nacional. Os campeões nacionais mantêm, desse modo, a liderança isolada, independentemente do que acontecer hoje no duelo entre o Sp. Espinho e o Benfica.

As águias estão, por isso, pressionadas a não deixar a diferença para os leões aumentar (era de 1 ponto antes desta ronda), na visita ao reduto dos tigres, naquele que é o jogo grande da jornada.

O técnico das águias, que chegou esta época à Luz, já teve conhecimento do ambiente que se vive quando a equipa espinhense, recordista de títulos de campeã nacional, recebe os adversários. "O Sp. Espinho vai colocar uma pressão muito grande", disse Marcel Matz à BTV.

O Sp. Espinho é 3º classificado, mas já bastante atrasado em relação a águias e leões, ainda que tenha um jogo a menos. Seja como for, é uma equipa em crescendo, depois das mudanças no banco que se seguiram à eliminação da Taça de Portugal pelo VC Viana. Saiu Alexandre Afonso, para Filipe Vitó assumir o comando técnico. E as duas últimas vitórias deram alento a uma equipa que, a jogar em casa, é sempre um adversário ainda mais complicado.