Sporting nos oitavos-de-final da Challenge Cup

O Sporting qualificou-se esta noite para os oitavos-de-final da Challenge Cup, ao eliminar os alemães do HG Giesen.





Os leões, depois do 3-0 alcançado na primeira mão, no Pavilhão João Rocha, foram ontem a Hildesheim perder por 2-3, com os parciais de 22-25, 25-21, 25-22 e 18-25 e 12-15. O Sporting só precisava de vencer dois sets para seguir em frente e quando os conseguiu, acabou por rodar os jogadores.A equipa leonina junta-se assim à do Benfica, que passou direto para os oitavos-de-final, uma vez que o seu adversário dos 16 avos-de-final, os húngaros do Vegyesz RC Kazincbarcika, desistiram devido à pandemia.Falta ainda saber o destino da Fonte do Bastardo na prova. A equipa da Ilha Terceira joga as duas mãos em Ankara, na Turquia, amanhã e na sexta-feira.