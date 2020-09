Sporting perde com a Fonte do Bastardo

O Sporting perdeu esta noite com a Fonte do Bastardo no segundo e último jogo da Série B da Supertaça a seis. Em Gondomar, os leões cederam por 3-2, com os parciais de 28-26, 18-25, 20-25, 25-20 e 13-15.





Com este resultado, o Sporting terminou o grupo no segundo lugar, pelo que vai defrontar o Benfica (primeiro da Série A), no dia 18, também em Gondomar, nas meis-finais da prova que este ano teve um figurino diferente. Já a equipa dos Açores vai lutar por um lugar na final com o Sporting de Espinho.