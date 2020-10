Sporting perde em Esmoriz

O Sporting perdeu este sábado no terreno do Esmoriz, por 3-2, em partida da 8.ª jornada do campeonato nacional.





A equipa da casa venceu o primeiro parcial (25-19), enquanto os leões operaram a reviravolta (25-22 e 25-22), só que o Esmoriz levou a partida para a 'negra' (27-25). No set decisivo, a formação da Barrinha venceu por 15-9.