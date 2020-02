Sporting quer selar apuramento na Challenge Cup

O Sporting precisa de, no mínimo, ganhar dois sets para alcançar os quartos-de-final da Challenge Cup. No Pavilhão João Rocha, os leões recebem hoje os checos do Kladno na 2ª mão dos ‘oitavos’ da prova, depois da vitória clara por 3-0 na República Checa, a 29 de janeiro.

Apesar da vantagem, Gersinho, treinador dos leões, afirma que a equipa tem de entrar bem para conseguir o apuramento. "A vantagem dá mais responsabilidade, mas é um jogo em que temos de ser muito cautelosos. Vamos ter de estar bem e precisamos de entrar muito fortes", afirmou. Já Hélio Sanches referiu que a equipa não se pode deixar levar pela vantagem. "Apesar de já estarmos um passo à frente, não nos podemos agarrar a isso", alertou.