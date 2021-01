Sporting sofre para derrotar Castelo da Maia

O Sporting derrotou esta tarde, na deslocação ao norte, o Castelo da Maia, por 3-2, em jogo da sexta jornada da Série dos Primeiros, da segunda fase do campeonato nacional.





Os leões sofreram e bem para levar de vencida os maiatos, começando por vencer o primeiro set por 25-18, viram depois o adversário igualar com o mesmo resultado. O Sporting voltaria a estar na frente do marcador, com o 25-14 no terceiro set e quando tudo parecia indicar que fecharia no quarto (esteve a vencer por 12-7), eis que o Castelo da Maia puxou do seu brio, para levar a decisão para a negra com o 26-24 no quarto parcial.No quinto e último set foi luta até ao fim, com o Sporting a ganhar por 15-11 e a fixar o resultado final em 3-2.Esta foi a quarta vitória dos leões nesta fase, mas desta vez a somar apenas dois pontos ao invés dos três que contabilizou nos triunfos anteriores. Este domingo, a equipa treinada por Gersinho desloca-se ao Minho, para defrontar o VC Viana.