Sporting supera Esmoriz

O Sporting superou (3-1) com muita dificuldade o Esmoriz, mas acabou por vencer o adversário na tarde deste domingo, garantindo assim presença na próxima fase do Campeonato.



Em duelo no Pavilhão João Rocha, os leões entraram a ganhar no primeiro set (25-17), mas o opositor reagiu e venceu nas diferença (30-28).



Reapareceu o Sporting com novo sucesso no terceiro parcial (25-19), até que o Esmoriz tudo fez para ganhar o quarto set, mas a turma de Lisboa foi mais feliz, com Miguel Maia a intervir nos pontos decisivos para fechar com 25-23.



Gersinho, treinador do Sporting, queria mais: "O Sporting foi capaz do melhor e do pior, contra uma equipa que defende bem, tem de se estar bem no ataque e nem sempre foi isso que aconteceu."



Já Hugo Ribeiro, líbero do Esmoriz, disse que faltou maturidade à sua equipa: "Faltou discernimento para fecharmos o quarto set a nosso favor, com demérito nosso, a equipa é nova e teve pouca tranquilidade."