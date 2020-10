Sporting vence CN Ginástica na estreia no campeonato

Depois de ter visto os seus dois primeiros jogos do campeonato nacional de voleibol adiados devido ao surto de Covid-19 no plantel, o Sporting regressou à competição com uma vitória frente ao CN Ginástica por 3-0, no Pavilhão João Rocha.





Os leões venceram por 25-14 no primeiro set, mas tiveram bem mais dificuldades no segundo (25-22). O terceiro e último set acabou por ser o mais desnivelado, com a equipa comandada por Gersinho a vencer por 25-9.O Sporting volta a jogar já neste domingo, desta feita no reduto do Sp. Espinho.