O Sporting recuperou a liderança do campeonato nacional de voleibol, que havia perdido de forma provisória para o Benfica, ao bater este sábado no Pavilhão João Rocha a Académica de São Mamede em três sets, com parciais de 25-21, 25-10 e 25-15. Os leões somam agora 46 pontos, mais 1 do que as águias, ao passo que os de São Mamede de Infesta são sétimos, com 23.