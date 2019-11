Sporting vence em casa e segue na frente

O Sporting manteve a liderança invicta do campeonato nacional de voleibol, ao bater em casa do Castelo da Maia por 3-0, numa partida da 7.ª jornada da prova. Os leões, que somam por vitórias todos os encontros disputados (têm agora 21 pontos), triunfaram com parciais de 25-14, 25-13 e 25-19.





De notar que o Sporting comanda o campeonato com mais 3 do que o Benfica, equipa que apenas entra em ação no domingo, diante do CN Ginástica.