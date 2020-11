Sporting vence na Challenge Cup

O Sporting entrou com mão certeira nas competições europeias, ao derrotar esta noite no Pavilhão João Rocha os alemães do HG GIESEN, na primeira mão dos 16 avos de final da Challenge Cup, por 3-0, com os parciais de 25-20, 25-22 e 25-23.





A equipa treinada pelo brasileiro Gersinho vai assim com uma confortável vitória para a segunda mão, na próxima semana, onde na Alemanha até pode perder o jogo, mas desde que seja por 2-3. Ou seja, basta ao Sporting vencer dois sets para seguir para os oitavos de final, fase da prova onde já se encontra o Benfica. Os encarnados passaram diretos pelo facto de o adversário dos 16 avos de final ter desistido. Nos 16 avos de final está também a Fonte do Bastardo, que joga as duas mãos na próxima semana na Turquia.