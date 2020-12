Sporting vence VC Viana

O Sporting venceu em casa do VC Viana por 3-0 (25-23, 25-15 e 25-15), num encontro da 13.ª jornada do campeonato nacional de voleibol.





Com este resultado, os leões seguem confortáveis no segundo lugar, com 30 pontos (em 12 jogos), na perseguição ao líder Benfica (39 pontos e mais um jogo). A fechar o pódio está o Esmoriz, com 25 pontos em 12 partidas.