Sporting visita equipa sensação

A 7ª jornada disputa-se hoje, com o principal duelo da ronda a ser a visita do campeão Sporting ao terreno do Sp. Caldas, equipa sensação deste início de temporada. Depois de terem vencido em Espinho na quinta-feira, os leões regressam hoje à competição com uma deslocação ao Sp. Caldas, uma das formações que está em forma: segue no terceiro lugar do campeonato, com quatro vitórias e duas derrotas. A formação orientada por Hugo Silva está preparada para medir forças com um adversário que se vai estrear nas competições europeias na próxima semana e com o objetivo de manter a liderança, apesar de ter mais um jogo realizado do que o Benfica.

Já as águias de Marcel Matz, que são a única equipa sem derrotas na competição, têm uma receção ao Esmoriz agendada para hoje. Um duelo diante de um opositor que perdeu em Viana na quinta-feira.