Supertaça joga-se a 4 de novembro após dois adiamentos

A final da Supertaça de voleibol, entre Benfica e Sp. Espinho, foi remarcada para 4 de novembro, após ter sido adiada por os tigres se encontrarem em isolamento profilático devido à covid-19, anunciou a federação.

Esta é a terceira data para a realização da final da Supertaça de 2020, inicialmente agendada para decorrer em 20 de setembro. A pandemia de covid-19 obrigou ao seu adiamento para o dia 21 de outubro e, agora, para 04 de novembro.

O primeiro adiamento ficou a dever-se ao isolamento profilático imposto ao plantel do Sporting, que levou ao adiamento de uma das meias-finais da Supertaça, e o segundo a situação idêntica na equipa do finalista Sporting de Espinho.

A final da Supertaça entre Benfica e Sp. Espinho foi marcada para as 19:45 de 4 de novembro, no Pavilhão Multiusos de Gondomar. Tendo em consideração que os campeonatos nacionais da temporada de 2019/2020 não chegaram ao fim -- assim como a Taça de Portugal de masculinos --, devido à pandemia de covid-19, a Supertaça de 2020 teve um figurino diferente do habitual.

Alargada a seis participantes, com uma fase de dois grupos e outra a eliminar (meias-finais e final), a Supertaça de 2020 teve como participantes as equipas do Benfica, Sporting, Fonte Bastardo, Sporting de Espinho, Académica de São Mamede e Leixões.

Na lista dos vencedores deste troféu, habitualmente disputado pelo campeão nacional e pelo vencedor/finalista da Taça de Portugal, o destaque vai para o Benfica, que triunfou em oito das últimas nove edições da Supertaça.