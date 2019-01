Taça Challenge: Benfica perde por 3-0 na Rússia

O Benfica perdeu esta quarta-feira na Rússia com o Belogorie Belgorod, por 3-0, para a primeira mão dos quartos de final da Taça Challenge. Os russos, que já venceram por três vezes a Liga dos Campeões e por duas a Taça CEV, confirmaram o favoritismo e conseguiram a diferença máxima em mais de hora e meia de jogo, com parciais de 25-22 (em 28 minutos), 25-20 (26) e 29-27 (38).Em Belgorod, muito perto da fronteira com a Ucrânia, a equipa anfitriã repetiu os números dos 16 avos de final e dos oitavos, em qme nunca cedeu um set sequer, mas teve mais dificuldades do que esperava, sobretudo no terceiro, que o Benfica comandou até ao 25-26. O canadiano do Belogorie John Gordon Perrin, com 17 pontos (sete 'breaks'), foi o melhor jogador em ação. Destaque no Benfica para Raphael Oliveira, com 16 pontos.A segunda mão realiza-se em 13 de fevereiro, na Luz, com os russos a apenas dois sets das meias-finais.Portugal tem já garantido um representante nas meias-finais, já que um dos emparelhamentos dos 'oitavos' foi Sporting-Fonte do Bastardo. Na terça-feira, os leões adiantaram-se na ronda, com uma vitória por 3-0.