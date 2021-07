Thiago Gelinski é reforço da equipa de voleibol do Sporting

O brasileiro Thiago Gelinski é o mais recente reforço da equipa de voleibol do Sporting, anunciou esta terça-feira o clube, com o distribuidor a chegar aos leões depois de ter representado os turcos do Spor Toto Spor Kulübü.

Thiago Gelinski, de 34 anos, afirmou que a sua técnica, intensidade e liderança podem ser mais-valias para o conjunto verde e branco.

"Sou um distribuidor muito técnico, tentando encontrar a melhor solução para cada atacante e tenho um perfil de liderança. Acredito que sou um jogador muito vibrante também e demonstro essa intensidade nos jogos e no dia-a-dia", disse, em declarações ao jornal do clube.

O distribuidor, de 1,93 metros, começou a sua carreira no Brasil, mas já passou também pelo voleibol argentino, grego, romeno e turco.

"Quero estar sempre lá em cima, fazendo o meu melhor juntamente com os meus colegas de equipa para colocar o Sporting onde merece", acrescentou.