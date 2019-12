Treinador do Calcit Kamnik: «O Sporting foi praticamente perfeito»

No final da derrota com o Sporting, no encontro da segunda mão dos 16 avos-de-final da Taça Challenge de voleibol, Marko Brumen, treinador do Calcit Kamnik, admitiu que a equipa leonina foi superior, afirmando que "houve vários fatores" que contribuíram para a derrota da formação eslovena.



"Houve vários fatores que contribuíram para a nossa derrota. O Sporting foi praticamente perfeito. Sabemos e temos de jogar melhor no futuro", referiu o treinador do Calcit Kamnik. Já Guilherme Maxson Pereira, jogador do Calcit Kamnik, determinou os serviços de Angel Dennis já no 'golden set' como "decisivos" para o desfecho do encontro.





"Não foi um dos nossos melhores jogos. O Sporting impôs um jogo muito forte tanto no serviço, como na receção e no bloco. Depois de estarmos a perder por 3-0 a equipa ficou um pouco abalada. No 'golden set' Angel Dennis fez dois bons serviços e isso acabou por ser decisivo", frisou.