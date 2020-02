Treinador do Perugia: «O Benfica esteve muito bem no primeiro parcial»

Vital Heynen elogiou a equipa do Benfica no final do triunfo (1-3) sobre as águias, em jogo da quinta jornada do grupo D da Liga dos Campeões de voleibol.





"Penso que o Benfica esteve muito bem no primeiro parcial. Tem uma boa equipa. Não só de seis jogadores, mas sim de 10 ou 11 jogadores. Em relação ao jogo começámos muito mal, mas tivemos sorte e conseguimos dar a volta. Não foi uma vitória fácil, mas sentimos o controlo ao longo de todo o jogo. Temos 13 jogadores muito bons. León não é um mau jogador. Ele está bem fisicamente", afirmou o treinador do Perugia, em declarações no final da partida."É a nossa vigésima vitória consecutiva. Não foi o nosso melhor jogo, mas ganhámos. Estamos a jogar de três em três dias. Não é fácil para nós jogar. Fomos inteligentes o suficiente para ganhar", concluiu.