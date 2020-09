Treinador do voleibol do Sporting infetado com Covid-19

Depois do Benfica, com casos no basquetebol, e do Belenenses, no andebol, é a vez de as modalidades do Sporting estarem a braços com casos de Covid-19, tendo mesmo levado o clube a generalizar a realização de testes a atletas e equipas técnicas, havendo já positivos entre os elementos do banco.

É o caso do voleibol, com o treinador principal, Gersinho, a testar positivo, podendo também um dos seus adjuntos encontrar-se em igual situação, pelo que não deverão – pelo menos o brasileiro – dirigir a equipa na meia-final da Supertaça, no sábado, diante do Benfica.

No basquetebol também há suspeitas de haver casos de Covid, até porque o técnico Luís Magalhães não orientou a equipa no jogo do Troféu Stromp, diante da Académica. Na próxima semana, a equipa disputa, na Bulgária, o acesso à fase de grupo da Liga dos Campeões.

No hóquei em patins, o técnico Paulo Freitas também se submeteu ao teste à Covid.