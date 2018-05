Portugal vai ter para já três equipas masculinas na Challenge Cup, a terceira competição europeia, onde Benfica e Fonte do Bastardo têm competido.A estas duas formações junta-se agora o Sporting, campeão nacional, que acabou por optar pela presença nesta prova, ao invés de apresentar uma candidatura à Liga dos Campeões, intenção essa manifestada por vários quadrantes da equipa no início da temporada, caso a mesma fosse campeã nacional.O nosso país poderá ter uma quarta equipa na Challenge Cup, o Sp. Caldas, que apresentou a candidatura junto da Federação Portuguesa, mas primeiro tem de vencer uma competição que será organizada no âmbito da WEVZA (Western European Volleyball Zonal Association) caso existam no mínimo três formações interessadas