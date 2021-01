Triunfo tranquilo do Sporting em Viana do Castelo

Depois de na véspera ter sentido grandes dificuldades para derrotar o Castelo da Maia (3-2), o Sporting registou este domingo um triunfo tranquilo na visita ao terreno do VC Viana, por 3-0, em jogo a contar para a 7.ª jornada da Série dos Primeiros.





A formação comandada por Gersinho entrou forte e fechou o primeiro set por 25-12 em 19 minutos. A superioridade leonina manteve-se no segundo parcial (25-15), concretizando a vitória no terceiro set por 25-19. Foi a 5ª vitória do Sporting nesta fase.