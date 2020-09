Troféu Stromp: Sporting vence no regresso dos jogos ao Pavilhão João Rocha

No regresso dos jogos ao Pavilhão João Rocha, o Sporting venceu o Castelo da Maia por 3-0 (25-18, 15-21 e 25-18), no primeiro jogo a contar para a decisão do Troféu Stromp.





Com muitos reforços em ação, o Sporting deu mais um passo na preparação para Supertaça, prova que vai ser disputada por seis equipas (divididas em duas séries) no Pavilhão Multiusos de Gondomar, a partir do próximo fim de semana: a final será dia 20.