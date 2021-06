Turquia vence República Checa e segue invicta para a final four

A Turquia venceu este domingo por 3-1 a República Checa, em Santo Tirso, na última jornada do grupo C da Golden League europeia de voleibol, e qualificou-se invicta para a final four da competição, na Bélgica.

A seleção turca, detentora do troféu, venceu pelos parciais de 25-18, 25-14, 19-25 e 25-20 e fechou a participação no grupo C contando por vitórias os seis jogos disputados, nos quais consentiu apenas dois parciais (18-02).

A Turquia entrou forte, superior em toda a linha, e, depois de conquistar uma vantagem de cinco pontos, aos 10-05, abriu para uma diferença média de sete, aos 19-12, que geriu e lhe permitiu fechar aos 25-18.

No segundo parcial, tal como no primeiro, a seleção turca fez valer o seu potente serviço, ataque variado e bloco coeso para voltar a construir uma vantagem intransponível de seis pontos, aos 09-03, que aumentou e geriu.

Com um parcial de cinco pontos consecutivos, a Turquia elevou a vantagem para nove, aos 14-05, que aumentou e consolidou em 10 à passagem dos 16-06, e que deixou a seleção checa sem argumentos para contrariar o fecho do set aos 25-14.

No terceiro parcial, a República Checa entrou finalmente no jogo, melhorou em eficácia, e chegou a uma vantagem de três pontos, aos 08-05, com um parcial de cinco consecutivos, o que aconteceu pela primeira vez em todo o encontro.

A melhorar nas várias ações de jogo, principalmente no bloco e receção, a seleção checa aumentou a vantagem para seis pontos, aos 15-09, que geriu e dilatou para nove, aos 23-13, e fechou o set aos 25-19, reduzindo para 2-1 no jogo.

O quarto e último set começou de forma equilibrada, com sucessivas igualdades e alternância no comando do marcador, até que a Turquia assumiu a liderança de forma definitiva aos 16-15 e fechou aos 25-20, fazendo o 3-1 final.

A Turquia vai defender o título conquistado em 2019, dado que em 2020 a competição foi cancelada devido à pandemia de covid-19, com a Estónia (primeira do grupo A), Ucrânia (primeira do B) e a Bélgica (anfitriã), em Kortrijk, em 19 e 20 de junho.