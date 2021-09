Unicaja Costa de Almería apoia Benfica no Estádio da Luz na companhia de Marcel Matz

O Unicaja Costa de Almería encontra-se em Lisboa a realizar treinos conjuntos com a equipa de voleibol do Benfica e esta segunda-feira aproveitaram a estadia na capital portuguesa para se deslocarem até ao Estádio da Luz para assistir ao Benfica-Boavista, em jogo da sexta jornada da Liga Bwin.

O momento foi partilhado nas redes sociais do emblema espanhol, assim como na página oficial do Twitter de Marcel Matz, treinador de voleibol das águias, que também marca presença nas bancadas do estádio.

Cá estamos na torcida... equipa do time do @cvalmeria também presente.



Fizemos hoje o treino 3 de 4 juntos!!! Amanhã mais 1.

? pic.twitter.com/PqGyrJsVUh — Marcel Volei (@marcelvolei) September 20, 2021