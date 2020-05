Vicente Araújo contesta subida direta

O Vice-presidente da Federação Portuguesa (FPV) fez questão de responder às queixas de Académica de Espinho (masculino) e Lusófona Voleibol Clube (femininos), que reivindicam a subida direta à 1ª Divisão, sem disputarem em setembro o apuramento que foi entretanto definido pela federação face ao fim dos campeonatos.

"Marienses (masculinos) e a ADREP (femininos) também podem reivindicar o mesmo, porque eram os primeiros classificados das respetivas séries nos Açores. O Continente não pode ter mais direitos do que os clubes dos Açores", sublinhou Vicente Araújo. "Se se decidisse por subirem as quatro equipas, depois estavam os outros clubes do Continente a reclamar, daí que se tenha decidido por um apuramento. Dentro dos condicionalismos que estamos a viver este é ainda assim o sistema que nos parece mais justo."