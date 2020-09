Vicente Araújo sobre pessoas na bancada no Leixões-Sporting: «São as que podem estar»

No jogo entre o Leixões e o Sporting a contar para a 1.ª jornada do campeonato nacional de voleibol feminino foi possível perceber, pela transmissão, que havia pessoas na bancada do pavilhão de Matosinhos, mas Vicente Araújo, presidente da Federação Portuguesa de Voleibol, esclareceu que são elementos autorizados a estar no local.





"Estão lá as pessoas que podem estar. Todas elas foram controladas antes de entrar. A porta está fechada", revelou a Record, acrescentando: "Conforme consta no regulamento de retoma da modalidade, podem estar nas bancadas jogadoras de cada clube que fiquem fora das eleitas para o jogo, órgãos sociais cada clube, patrocinadores do Leixões, delegado da federação e representante do Conselho de Arbitragem."