Vitória especial para Marcel Matz que chega aos 100 jogos no comando do Benfica

Vencer até parece banal para este Benfica, que continua invicto no campeonato nacional. Ontem, as águias até se depararam com algumas dificuldades, mas isso não foi impeditivo para que se superiorizassem (3-1) à Académica de São Mamede, somando, assim, o 11º triunfo seguido que lhe permite estar confortável na liderança. Esta foi também uma vitória especial para Marcel Matz, que completou o 100º jogo no comando técnico das águias.





A supremacia dos encarnados ficou explícita nos dois primeiros sets, principalmente no segundo, onde conseguiram criar uma clivagem no resultado logo desde início. Depois, os forasteiros mostraram-se aguerridos, conseguiram levar a melhor no terceiro set e acabaram por relançar o encontro... mas a boa réplica esfumou-se. A máquina demolidora dos encarnados voltou a carburar no 4º set e o triunfo ficou selado com naturalidade. No final, Matz mostrou-se orgulhoso com o seu percurso no clube."Cem jogos pelo Benfica? É um número bonito, mas acho que fico ainda mais satisfeito por ter chegado a estes 100 numa equipa que tem jogadores com muitos mais jogos", afirmou o técnico.Por sua vez, o Sporting não teve problemas na deslocação ao pavilhão do Leixões e triunfou, por 3-0. Os verdes e brancos estão na 2ª posição, com 24 pontos, a nove do rival Benfica.