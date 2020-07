Voleibol de praia: Campeãs vencem em Oeiras

Juliana Antunes e Tânia Oliveira venceram ontem, no Campo do CV Oeiras, a 2ª etapa do Campeonato Lidl, repetindo o triunfo alcançado na semana passada em Cortegaça. Na final, a dupla campeã nacional em título impôs-se a Mariana Maia/Gabriela Coelho, por 2-0 (21-16 e 32-30). “Sentimos muitas dificuldades em fechar o jogo. Mérito às adversárias”, admitiram as vencedoras no final.

No 3º lugar ficou a dupla formada por Matilde Calado/Mafalda Porto, ao vencer (2-0, por lesão de uma adversária) as irmãs Margarida e Carolina Maia.