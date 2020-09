Voleibol de praia: Duplas portuguesas com arranque difícil no europeu sub-22

A dupla portuguesa João Pedrosa e Hugo Campos somou quinta-feira uma vitória e uma derrota no arranque do Campeonato Europeu de sub-22 de voleibol de praia, que decorre na Hungria, enquanto Beatriz Pinheiro e Inês Castro sofreram duas derrotas.

No setor masculino, os portugueses venceram a dupla espanhola constituída por Duque e Pérez por 2-0 (21-17 e 21-16), sendo depois derrotados pelos húngaros Hajós e Stréli também por 2-0 (21-18 e 21-17).

Já no setor feminino, a dupla portuguesa perdeu com as francesas Szewczyk e Vieira por 2-0 (21-18 e 21-17), sendo depois novamente batidas por 2-0 (21-15 e 21-17) pelas eslovenas Zuzek Spoljaric.

A competição continua esta sexta-feira