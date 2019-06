Voleibol do Sporting volta a contar com Lourenço Martins

Lourenço Martins está de regresso ao Sporting. O clube de Alvalade anunciou esta segunda-feira a contratação do voleibolista, de 22 anos, que se sagrou campeão nacional pelos leões da época 2017/2018."É uma felicidade muito grande poder voltar ao clube onde conquistei o meu primeiro título, o mais importante no voleibol nacional. Esta é uma casa onde sempre fui tratado com muito carinho pelos adeptos e por toda a gente", afirmou o jogador."Quem joga neste clube tem obrigação de lutar para vencer qualquer competição em que esteja envolvido. Por isso acho que vai ser um ano de muito crescimento e que toda a equipa vai remar para o mesmo lado", referiu ainda.Lourenço Martins jogou na última temporada ao serviço do Sp. Espinho.