Wohlfahrtstätter renova contrato com o Benfica

Peter Wohlfahrtstätter renovou contrato com a equipa de voleibol do Benfica por mais uma época, anunciou esta segunda-feira o clube no site oficial.





"Gostei que o grosso da equipa fosse mantido e que não tenhamos perdido tudo o que construímos nestes últimos dois anos por causa do coronavírus", disse em declarações ao site do clube o voleibolista, que avança para a terceira temporada com a camisola dos encarnados, desejando que a próxima época possa trazer de volta os títulos."Queríamos ter conseguido o segundo triplete em dois anos, mas as circunstâncias não permitiram lutar pela Taça e pelo campeonato. Quero, por isso, alcançar esse feito em 2021", concluiu.