Partida vibrante termina em empate

Numa partida vibrante, o norueguês Magnus Carlsen e o russo Ian Nepomniachtchi empataram este sábado na 2.ª ronda do Mundial do Dubai.O detentor do ceptro, a jogar de brancas (Abertura Catalã), sacrificou uma qualidade para ter a iniciativa, mas o aspirante, apesar de ficar mais preso de movimentos (e de espaço) não vacilou, devolvendo a vantagem material para que o empate fosse firmado em 58 lances, em final de torres e peões.Com igualdade (1-1) ao fim de duas partidas, o Mundial prossegue este domingo, no match à melhor de 14 duelos.