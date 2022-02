Organização das Olimpíadas de xadrez retirada a Moscovo

As Olimpíadas de xadrez, a mais prestigiada competição por seleções da modalidade, não vão ser disputadas em Moscovo, anunciou esta sexta-feira a Federação Internacional de Xadrez (FIDE), em reação à invasão russa da Ucrânia.A decisão foi tomada em reunião extraordinária do organismo, em que se assumiu que todas as competições oficiais previstas seriam deslocadas da Rússia para outro país. O congresso da FIDE, previsto para se realizar na Rússia, também vai ser marcado para outra sede, refere o mesmo comunicado.Cerca de 190 países deveriam participar em Moscovo na 44.ª edição das Olimpíadas, de 26 de julho a 8 de agosto. "A deterioração rápida da situação geopolítica constrangeu o conselho da FIDE a tomar esta difícil decisão", prossegue o comunicado.O comité executivo do Comité Olímpico Internacional (COI) exortou hoje as federações desportivas internacionais a anular ou deslocalizar os eventos previstos para a Rússia ou Bielorrússia.