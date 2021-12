Carlsen aumenta vantagem no Mundial do Dubai

O norueguês Magnus Carlsen venceu, este domingo, o russo Ian Nepomniachtchi e aumentou a vantagem (5-3) no Mundial do Dubai, após oito partidas.Nepo, de negras, defendeu-se com a Petroff, mas o campeão ganhou vantagem posicional e de material, convertendo o duelo num final de dama, com a vantagem de dois peões, levando o aspirante ao título a abandonar em 46 lances.O campeão mundial venceu as duas últimas partidas em que jogou de brancas e, agora, tem o match dominado, quando faltam disputar apenas seis partidas.Esta segunda-feira cumpre-se o terceiro dia de descanso.Veja as partidas aqui.