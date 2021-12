Carlsen domina (6-3) e fica mais perto do título mundial

O norueguês Magnus Carlsen, campeão em título, aproveitou um erro grosseiro do russo Ian Nepomniachtchi, para colocar o aspirante contra as cordas no match do Mundial do Dubai.O nórdico passou a dominar por completo o opositor, com uma vantagem clara (6-3), em duelo à melhor de 14 partidas."Não conseguia imaginar-me a cometer um erro naquela posição", disse Nepo resignado.O russo, de brancas, até conseguiu alguma iniciativa com a Abertura Catalã, mas, já no final, ao avançar o peão c5 no lance 23, ficou com um bispo encurralado, que Carlsen capturou com facilidade.Com uma peça a menos, Nipo prolongou a tortura, mas viria a abandonar ao lance 39, num final completamente perdido.Veja aqui as partidas.