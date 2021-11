Carlsen e Nepo abrem Mundial com empate

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O norueguês Magnus Carlsen, campeão mundial, firmou, de negras, empate frente ao russo Ian Nepomniachtchi, após repetição de lances ao 45.º movimento.O número do ranking sacrificou um peão, após Abertura Espanhola, ganhou vantagem posicional, mas cometeu duas imprecisões nos lances 38.º e 40.º, que deram igualdade a Nepo.A 2.ª partida do Mundial, no Dubai (EAU), realiza-se este sábado.