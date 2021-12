Carlsen revalida título mundial

O norueguês Magnus Carlsen, de 31 anos, revalidou, esta sexta-feira, o título de campeão mundial de xadrez, ao vencer o russo Ian Nepomniachtchi na 11.ª sessão do match do Dubai, fechando o resultado final em 7,5-3,5, à melhor de 14 partidas.O resultado vale um prémio de dois milhões de euros, com 1,2 para Carlsen e 800 mil para Nepo.Ian, de brancas, escolheu pela primeira vez neste match a Abertura Italiana, cometendo um erro grosseiros ao movimento 23. Carlsen respondeu sempre com precisão e aproveitou os demasiados riscos assumidos pelo adversário, vencendo em 49 lances, com um final de dama e peões contra torre e peões, numa situação de vantagem decisiva.Ao revalidar o título mundial, Carlsen retém a coroa desde 2013, depois de bater aspirantes como o indiano Viswanathan Anand (2013 e 2014), o russo Sergey Karjakin (2016), o norte-americano Fabiano Caruana (2018) e, agora, o russo IanNepomniachtchi.Em vez de tirar férias, Carlsen vai estar no Mundial de partidas rápidas (5 minutos por jogador mais 3 segundos por movimento) e semirrápidas (20 minutos por jogador mais 10 segundos por movimento), que se disputa entre 25 e 31 de dezembro, em Varsóvia, na Polónia.Ver aqui as partidas.