Carlsen sem prenda no 31.º aniversário

A jogar com as peças brancas, o campeão mundial, o norueguês Magnus Carlsen, que fez 31 anos esta terça-feira, não teve prenda de aniversário frente ao russo Ian Nepomniachtchi, tendo empatado a 4.ª ronda do Mundial do Dubai, ainda sem vitórias de qualquer das partes (2-2), à melhor de 14 partidas.Nipo escolheu a sólida Defesa Petrov, sem dar iniciativa ao detentor do ceptro, pelo que a 4.ª ronda do Mundial do Dubai durou 33 lances (duas horas e meia), após o dia descanso."Preferia ter tido o dia de descanso mais cedo para comemorar o meu aniversário", reclamou Magnus Carlsen, que se manifestou satisfeito com o triunfo do Real Madrid, de quem é adepto - o norueguês chegou a ser convidado no Santiago Bernabéu, em 2020, tendo Cristiano Ronaldo como anfitrião -, sobre o Sevilla.Durante a partida, Carlsen ensaiou uma novidade teórica ao movimento 18 (Cavalo h4), mas Nepo respondeu sem problemas de maior e igualou."O empate foi um resultado normal contra um adversário muito bem preparado. Não há muito mais a dizer, embora as negras tivessem que tomar decisões que não eram fáceis. Mas o plano que Nipo escolheu, embora parecesse passivo pela posição do cavalo, foi o melhor ", acrescentou Magnus Carlsen acerca de partida.A 5.ª partida do Mundial realiza-se hoje, a partir das 12h30.