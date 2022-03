Daniil Dubov e uma revolução na Rússia: «Seriam russos a matar russos mas seria a única forma...»

"A única forma de mudar as coisas na Rússia é com uma revolução". Quem o diz é Daniil Dubov, jogador russo de xadrez, que não augura um futuro risonho ao país-natal sem a saída de Putin."Não quero que os russos matem outros russos mas parece que é a única forma [de resolver a situação]. As consequências [a uma ausência de tomada de posição] seriam ainda piores. O Putin e a suas ações têm o apoio da maioria dos russos, goste-se ou não", constatou ao 'Der Spiegel'.O mestre russo, de 25 anos, condenou ainda a forma como a Federação Internacional de Xadrez (FIDE) tratou os russos, proibindo-os de jogar sob a sua bandeira."Toda a gente sabe de onde venho, onde vivo, e que país represento. Proibir os russos de jogar sob a sua bandeira é pôr o país inteiro ao mesmo nível do governo. Sinto-me bem quando jogo pela Rússia mas eu não represento o Kremlin. Represento Fiódor Dostoiévski e Anton Tchekhov. Represento a cultura e as pessoas", deixou claro Dubov.