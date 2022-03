Kremlin não concorda com a suspensão de Serguey Karjakin

O Kremlin reagiu ontem de forma contundente à decisão da Comissão de Ética da Federação Internacional de Xadrez (FIDE) em suspender por seis meses o russo Sergey Karjakin.O finalista do Mundial’2016, ante o norueguês Magnus Carlsen, foi castigado por defender o ataque à Ucrânia do presidente russo Vladimir Putin, ficando fora do Torneio de Candidatos de Madrid (junho), cujo vencedor desafiará o campeão mundial."Pedimos à FIDE para reconsiderar, pois, sendo uma organização de prestígio internacional, deve manter o xadrez fora da política", considerou o porta-voz de Putin, Dmitri Peskov.O representante do Kremlin, também presidente da Federação Russa de Xadrez, defendeu que "Karjakin tem o direito e o dever de expressar a sua opinião."O aviso também foi em direção a Arkady Dvorkovich, presidente da FIDE e antigo vice-primeiro-ministro russo.Serguey Karjakin, de 32 anos, diz que não vai recorrer: "Já esperava, é vergonhoso. Está tudo contra a Rússia, mas não abdico de defender o meu país."O xadrezista foi castigado por apoiar a "dismilitarização" da Ucrânia: "O ‘Não à Guerra’ passou a ser o slogan de quem, cinicamente, não notou nestes oito anos o assassinato em massa contra russos em Donbass, Kiev, Mariupol e outras cidades", denunciou Serguey Karjakin.O xadrezista russo nasceu, curiosamente, em Simferopol, na Ucrânia da antiga União Soviética.Karjakin foi considerado um prodígio, quando se tornou o mais jovem grande mestre da história, alcançando o título com 12 anos e 7 meses, sendo, em 2021, ultrapassado pelo norte-americano Abhimanyu Mishra, atual detentor do recorde com 12 anos, 4 meses e 25 dias.Entre vários sucessos, venceu o Torneio de Candidatos em 2016, disputando a final do Mundial frente ao norueguês Magnus Carlsen, com quem perdeu (7-9).