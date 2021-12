Nepomniachtchi sela empate

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante









Veja





O russo Ian Nepomniachtchi, de brancas, ensaiou a Abertura Espanhola, já muitas vezes jogada neste duelo, mas a troca de várias das peças pesadas culminadas ao lance 30, igualou a partida, que terminou empatada ao cabo de 41 movimentos, em final de torres e peões.Carlsen lidera (4-3), antes da 8.ª partida do match, à melhor de 14, que se joga este domingo, antes do terceiro dia de descanso.Veja aqui a 7.ª partida do match Carlsen-Nepo

Depois de na véspera o norueguês Magnus Carlsen ganhar vantagem no Mundial, a 7.ª partida do match do Mundial, disputada este sábado, não teve grande história, terminando empatada.