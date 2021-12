Xadrez: Nepomniachtchi toma a iniciativa mas empate subsiste

A quinta partida do Mundial do Dubai, esta quarta-feira, teve alguma animação, mas o resultado foi mais um empate, que deixa tudo igual (2,5-2,5) entre o norueguês Magnus Carlsen, detentor do ceptro, e aspirante, o russo Ian Nepomniachtchi.Nepo, de brancas, ensaiou uma Abertura Espanhola, ganhou a iniciativa e comandou um final de bispos e cavalos até ao lance 43, mas Carlsen, apesar de apertado no espaço, não sentiu fraquezas e o duelo acabou empatado por repetição de lances.Em match à melhor de 14 partidas, a 6.ª ronda disputa-se esta sexta-feira após o segundo dia de descanso.