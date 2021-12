Nodirbek Abdusattorov campeão aos 17 anos

No terceiro e último dia do Mundial de semirrápidas, em Varsóvia (Polónia), o uzebeque Nodirbek Abdusattorov conquistou o título, depois de bater na fase regular o norueguês Magnus Carlsen, nº 1 do ranking internacional e campeão no xadrez clássico. O jovem prodígio e grande mestre, de apenas 17 anos, fez 9,5 pontos nas 13 sessões, empatado com Carlsen, o norte-americano Fabiano Caruana e o russo Ian Nepomniachtchi. Beneficiando do sistema de desempate, Abdusattorov foi a match com Nepo e ganhou-lhe em duas partidas, com um empate e uma vitória, sucedendo a Carlsen, que fora campeão em 2019.